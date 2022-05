Laporta: “Mbappé ha chiesto 50 milioni, cifre folli. Lewandowski? Stiamo lavorando”

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato di diversi temi in una intervista rilasciata a Catalunya Radio.

Queste le sue parole: “Mbappé? Lo abbiamo contattato visto che è in scadenza ed è un fuoriclasse. Ha chiesto 50 milioni di euro a stagione, una cifra che il nostro club non può permettersi di spendere, e magari non vince nemmeno la Champions. Sarebbe un’offesa per i giocatori che crescono con noi”.

Su Lewandowski: “Facciamo lavorare la segreteria tecnica e l’area sportiva. Non posso rispondere nel dettaglio ma stiamo lavorando per rendere competitiva la squadra. Non è facile, veniamo da una situazione economica molto difficile, stiamo lavorando per ribaltarla e sarà allora che potremo cercare grandi acquisti. Se riusciremo a ripulire i conti, potremo fare tutte le operazioni”.

Su Pedri: “Pedri è chiamato ad essere uno dei punti di riferimento. Abbiamo giocatori molto giovani”.

Il futuro di Dani Alves: “Dani ha raggiunto gli obiettivi. Ora aspettiamo la decisione dell’area sportiva. È entusiasta di giocare la Coppa del Mondo e ci è piaciuto il suo atteggiamento. Non ha interferito e ha aiutato i nuovi a integrarsi”.

Foto: Twitter personale