Laporta: “La situazione economica del club è migliorata tanto negli ultimi anni”

Intervenuto su Barça One, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato dell’assemblea e del fatto che la situazione economica del club sia migliorata.

Queste le sue parole: “L’Assemblea sarà telematica perché più partecipativa, questo è evidente, perché ci sono dati storici che lo dimostrano, e la rendono più universale. Quello che vogliamo è che possa partecipare il numero massimo dei delegati nell’assemblea. Si è tenuta una sessione informativa per i delegati, abbiamo fatto più di una sessione per la tranquillità dei delegati, ne abbiamo fatta una ieri e ne faremo un’altra oggi è un esercizio di massima trasparenza e noi cerchiamo di garantire la massima partecipazione. La partecipazione è democrazia, siamo il club delle libertà e ci permette di tenere assemblee telematiche, inoltre, è da sempre una nostra esigenza I sostenitori del Barcellona sostengono che le assemblee possono svolgersi in modo tale che una persona che è assente per un fine settimana, o qualcuno che è in spiaggia da qualche altra parte, possa connettersi e partecipare se è impegnato La diagnosi economica del club è che stiamo molto, molto meglio di quando siamo arrivati ​​nel 2021. Ci sono dati incontestabili. In questi numeri vorrei evidenziare un’ossessione che avevamo tutti, ovvero quella di porre fine al deficit nei risultati ordinari. Oggi il club sta guadagnando. Dal 2017 era in perdita e c’era una ferita aperta. Quando siamo arrivati, le leve ci hanno dato la spinta per farcela, per assumere impegni urgenti e arricchire la rosa , ma danno trazione, ma la ferita era ancora aperta e ne eravamo consapevoli. In questi anni abbiamo lavorato per rimarginare la ferita e possiamo dire con orgoglio che il Barça dà risultati ordinari positivi da 12 milioni. cosa che non si è verificata, il che significa che il club guadagna più di quanto spende”.

Foto: Instagram Barcellona