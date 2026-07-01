Laporta: “Julian Alvarez? Da tempo vuole venire al Barcellona. L’offerta all’Atletico è stata presentata”

01/07/2026 | 16:12:59

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato al Mundo Deportivo sull’affare Julian Alvarez, attaccante in forza all’Atletico Madrid ma che ha l’evidente intenzione di cambiare aria.

Le sue parole: “Deco ha presentato un’offerta per Julian Alvarez. Sappiamo che il giocatore vuole venire al Barcellona da tempo, addirittura da prima del suo trasferimento al Manchester City. Abbiamo formulato la proposta con il massimo rispetto nei confronti dell’Atletico Madrid. Mi hanno detto che non hanno intenzione di venderlo perché non hanno un’alternativa. Ho risposto che, nel momento in cui dovessero trovarne una, la nostra offerta resta valida. La manterremo per il tempo che riterremo opportuno, ma non resteremo in attesa all’infinito delle decisioni dell’Atletico”.

Rapporto buono con l’Atletico: “Abbiamo agito da club a club, alla luce del sole. Cerezo e Gil Marín meritano il massimo rispetto e i rapporti, sia istituzionali che personali, sono ottimi. Non siamo stati noi a forzare la situazione. È stato Julian a manifestare il desiderio di giocare in un grande club, senza mai citare il Barcellona. Lui è sempre stato nei nostri radar, già prima che firmasse per il Manchester City. All’epoca, però, non avevamo le condizioni economiche per completare l’operazione”.

Foto: X Barcellona