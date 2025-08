Laporta incorona Lamine Yamal: “È il miglior giocatore al mondo in questo momento”

01/08/2025 | 18:15:25

Joan Laporta non ha dubbi: il futuro del Barcellona passa dai piedi di Lamine Yamal. Intervistato dalla CNN, il presidente blaugrana ha elogiato il talento classe 2007, sottolineandone qualità tecniche, carattere e maturità fuori dal comune per un ragazzo di appena 18 anni. Pur riconoscendo l’inevitabile paragone con Lionel Messi, Laporta ha voluto tracciare una distinzione netta: “Leo è unico e Lamine lo è altrettanto”. Se da un lato l’argentino resta per lui il più grande di sempre, dall’altro non ha esitato a definire Yamal “il miglior calciatore al mondo oggi”. Il numero uno del Barça ha poi evidenziato quanto colpisca la freddezza e la personalità con cui il giovane canterano affronta ogni sfida, ricordando per certi versi gli esordi dello stesso Messi. “È un genio calcistico — ha detto — e ha bisogno di protezione, di equilibrio intorno a sé. È nostro compito garantirgli un contesto stabile per crescere senza pressioni eccessive. Possiede un talento raro”. Laporta ha infine espresso fiducia nel progetto tecnico guidato da Hansi Flick: “Abbiamo una squadra ambiziosa, piena di energia e con tutte le carte in regola per competere ai massimi livelli. Puntiamo a vincere tutto”.

Foto: Instagram Barcellona