Laporta: “Il ritorno al Camp Nou? Il 22 novembre”

05/11/2025 | 20:21:09

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato a Marca, rendendo nota la data ufficiale del ritorno al Camp Nou.

Queste le sue parole: “Tutto è abbastanza testato, ma ora dobbiamo provarlo con il pubblico. Ringraziamo tutti coloro che verranno, perché così si potrà constatare che è già pronto. Se non ci saranno imprevisti, ve lo dico sempre, potremo tornare con la prima partita ufficiale allo Spotify Camp Nou a fine novembre, sia il 22 che il 29 (contro Athletic Bilbao e Alaves).

Foto: sito Barcellona