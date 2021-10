Laporta: “Il rinnovo di Pedri arriverà a breve. Per Ansu Fati c’è fiducia”

In una lunga intervista rilasciata a RAC1, Joan Laporta ha parlato anche dei rinnovi in casa Barça, in particolare quello dei giovani talenti Pedri e Ansu Fati: “Siamo nel processo di rinnovamento e i rinnovi dei nostri giovani sono una priorità. Forse la prossima settimana avrete buone notizie, soprattutto per quanto riguarda Pedri. Anche con Ansu Fati le discussioni procedono bene”.

Foto: Twitter Barcellona