Laporta: “Il Real Madrid viene aiutato dal VAR, anche un marziano lo noterebbe”

Joan Laporta, candidato per la presidenza del Barcellona, attualmente è il favorito secondo alcuni sondaggi in Spagna. Il 58enne ha attaccato duramente il Real Madrid: “Se oggi un marziano scendesse in terra e vedesse il VAR, direbbe subito che è del Madrid”.

Barcellona ormai ininfluente? “Ha perso molto peso specifico nella Federazione, Liga, UEFA, FIFA e tutti gli organismi vigenti nel calcio. Il Barça deve recuperare credibilità, essere presente per intervenire nelle decisioni che vengono prese. Nella mia prima parentesi, ad esempio, non ho perso alcuna riunione in Federazione”.

Foto: Mundo Deportivo