Laporta: “Il mercato è ancora lungo. Esercitata la terza leva da 100 milioni di euro”

Nel giorno della conferenza di presentazione di Jules Koundé ha parlato anche Joan Laporta presidente del Barcellona. Tanti gli argomenti trattati in particolare sul mercato.

Queste le sue parole: “Siamo ottimisti, stiamo facendo il possibile per registrare i nuovi acquisti Spero che l’interpretazione che diamo del regolamento sia la stessa della Lega calcio”.

Le cessioni: “Ci stanno lavorando, non è facile ma mi fido della dirigenza. L’acquisto di giocatori come Koundé, Lewandowski, Raphinha e Christensen ci accontenta ma l’estate è lunga, il mercato termina il 31 agosto. Per prima cosa dobbiamo procedere con la registrazione dei nuovi innesti, cosa che deve avvenire entro il 13 agosto, poi vedremo cosa succederà”.

La “terza leva” è stata esercitata: “Il 25% dei “Barça Studios” è stato ceduto a Socios.com per la cifra di 100 milioni di euro”.

Foto: twitter personale