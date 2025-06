Laporta: “Il Barça rispetta le regole. Siamo pronti a pagare la clausola per Nico Williams”

27/06/2025 | 11:44:35

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha commentato oggi le polemiche nate attorno al possibile trasferimento di Nico Williams in blaugrana, che ha visto l’Athletic Club sollevare dubbi sulla situazione finanziaria del Barça e chiedere a LaLiga di verificarla, considerando difficoltà nel rispettare il fair-play finanziario per pagare la clausola rescissoria del nazionale spagnolo. Parlando durante un torneo benefico a favore della Fondazione Cruyff, Laporta ha preferito non entrare nel merito del trasferimento, sottolineando: «Ognuno faccia ciò che ritiene opportuno. Noi stiamo seguendo le indicazioni del nostro direttore sportivo e del tecnico. Rispettiamo ciò che fa l’Athletic e speriamo che anche loro rispettino le nostre scelte». Riguardo agli ostacoli incontrati, ha aggiunto: «Non parlo di persecuzione, ma di ostacoli da superare. Lavoriamo per affrontarli e raggiungere i nostri obiettivi». Sulla posizione della Liga, il presidente ha chiarito: «LaLiga fa il suo lavoro. Le nostre finanze sono sotto controllo e rispettiamo le regole di Fair Play Finanziario. Se si presenta un’occasione e c’è da pagare una clausola, siamo pronti a farlo». Laporta ha chiuso con un messaggio diretto: «Non abbiamo nulla da nascondere. Vogliamo che tutti siano trattati allo stesso modo. Facciamo le cose correttamente e secondo le regole».

Foto: insta nico Williams