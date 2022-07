Laporta: “Ho lottato con PSG e Chelsea per portare Lewandowski a Barcellona”

Il presidente del Barcellona Juan Laporta ha parlato dell’operazione che ha portato Lewandowski in blaugrana. Ai microfoni di TUDN spiega di come ha “lottato” con due corazzate come PSG e Chelsea per portarlo a Barcellona.

Queste le sue parole. “Per Robert abbiamo combattuto con PSG e Chelsea, ma il giocatore è voluto venire qui. È quello che mi piace, come diceva sempre Cruyff. ‘Voglio giocatori che vogliano venire al Barcellona’. Abbiamo fatto una prima offerta, poi abbiamo chiuso a 45 più cinque di bonus. È nelle nostre possibilità e il ragazzo a sua volta si è aggiustato il salario per restare nei nostri limiti”.

Foto: Twitter Barcellona