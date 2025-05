Laporta: “Haaland? Nella vita nulla è impossibile. Ma al momento non ci stiamo pensando”

20/05/2025 | 18:45:09

Nella lunga intervista rilasciata a TV3, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha così risposto alla domanda su Erling Haaland: “Nella vita nulla è impossibile, ma in questo momento non è ciò a cui stiamo pensando. Non credo sia necessario e ha appena rinnovato con il City”.

Foto: Instagram manchester City