Laporta, frecciata al Real Madrid: “Competiamo con club sostenuti dallo stato”

19/09/2026 | 16:20:01

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato così durante l’Assemblea ordinaria generale, non risparmiando una frecciatina al Real Madrid: “Abbiamo l’opportunità di decidere il presente e il futuro del club. Bisogna prendere decisioni per completare lo stadio e avere una squadra competitiva. Si tratta di sfide entusiasmanti che richiederanno costantemente immaginazione, innovazione, responsabilità e coraggio per rimanere sempre un passo avanti ai nostri concorrenti, la maggior parte dei quali sono società quotate in borsa, di proprietà di fondi di investimento, club sostenuti da uno Stato o da un governo regionale i cui terreni vengono riqualificati quando sono in difficoltà e la fanno franca”.

Foto: Instagram Barcellona