Laporta: “Farò di tutto per trattenere Messi al Barcellona”

Juan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona, in esclusiva a Sky Sport, ha commentato la situazione riguardo a Messi e al suo addio, presunto, ai blaugrana.

Queste le parole di Messi: “Farò tutto il possibile per trattenere Messi a Barcellona. Sono in molti a volerlo – ammette Laporta – per far sì che Messi resti a Barcellona servirà un’offerta importante. Il denaro non sarà però una componente fondamentale. Messi va valorizzato con l’affetto che merita e con una proposta economica all’altezza ma lui non lo fa per i soldi – sottolinea Laporta – lo conosco bene, ho un bel rapporto personale con lui. Non è uno che è qui per i soldi. Sicuramente servirà un’offerta sportiva competitiva perché lui è un vincente, vuole vincere ancora con il Barcellona”.

Laporta continua: “Il costo di Messi si aggira intorno all’8 % del totale ma lui genera il 30% delle entrate del club. Leo è molto redditizio per il Barcellona – spiega a Sky Sport – il ritorno che Leo genera per le casse societarie è molto importante. Porta più entrate che uscite. Prima dell’aspetto economico, però, viene quello sportivo. I soldi non garantiscono i titoli e lui preferisce i titoli ai soldi. Messi si convince anche “dandogli affetto, è molto importante. La storia d’amore tra Messi e il Barcellona è una delle più belle nella storia del calcio. Non ha prezzo chiedere a un bambino o a una bambina: chi è il giocatore più forte al mondo? E sentirsi rispondere Messi, è la loro reazione immediata”.

Foto: Twitter Barcellona