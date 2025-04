Laporta dopo le accuse: “Vogliono destabilizzare il Barça. Non possono batterci in campo, ci provano negli uffici”

Nella giornata di oggi LaLiga ha annunciato che presenterà una denuncia contro il revisore dei conti del Barcellona del 31 dicembre. Una denuncia che metterebbe in dubbio i tesseramenti di Dani Olmo e Pau Victor. Proprio di questo argomento ha parlato ai media presenti il presidente Joan Laporta in seguito al pranzo del Consiglio di Amministrazione prima della partita del Barcellona contro l’Atlético Madrid: “Ho la sensazione che non sia un caso: oggi giochiamo una “finale” contro l’Atlético de Madrid e la ripresa di polemiche di questo tipo non è un caso. È un altro tentativo di destabilizzare la nostra squadra e a volte ho la sensazione che, quello che non possono batterci in campo, vogliono batterci negli uffici. Come presidente del Barça, non lo permetterò e continuerò a difendere gli interessi del nostro club. Risponderemo a LaLiga. Vogliono attaccare i nostri interessi. Hanno approvato gli ingaggi di Pau Victor e Olmo e ora hanno cambiato idea. Perché? Hanno fatto un pessimo lavoro fin dall’inizio quando hanno approvato le operazioni?”.

Foto: Instagram Barcellona