Laporta difende Yamal: “Nulla da rimproverargli, ha festeggiato come un ragazzo della sua età”

25/07/2025 | 09:10:59

Joan Laporta è sceso in campo per difendere Lamine Yamal, finito al centro delle polemiche per la festa del suo 18º compleanno. Festa che era già finita al centro delle critiche per l’intrattenimento con persone affette da nanismo. In un’intervista a Mundo Deportivo, il presidente del Barcellona ha voluto chiarire la posizione del club e sgonfiare le critiche: “È stata una festa privata, straordinaria. Erano tutti molto eleganti e si sono divertiti”. Laporta ha anche espresso dispiacere per non aver potuto partecipare all’evento, sottolineando come l’atmosfera fosse positiva e del tutto normale per un ragazzo della sua età. Sulla presenza di influencer e volti noti del mondo digitale, il numero uno blaugrana è stato chiaro: “Non vedo nulla di strano, fa parte della gioventù di oggi”.

Foto: Instagram Barcellona