Laporta: “Cruijff è stato il miglior calciatore della storia, aveva tutto”

25/03/2026 | 15:56:26

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato a Esports3. Queste le sue parole:

“Ogni volta che mi trovo di fronte a un dilemma, penso a cosa farebbe Johan Cruijff. È utile fare questo esercizio perché era coraggioso e determinato nel prendere le decisioni. È sempre un bene sapere cosa deciderebbe. Il coraggio aiuta a prendere decisioni. È una persona che ha avuto un’influenza profonda su di noi. Noi della mia generazione avevamo dieci anni quando arrivò Johan . Arrivò con sua moglie, con quella capigliatura alla Beatles, indossando camicie e pantaloni a zampa d’elefante. Erano freschi e moderni. Anelava alla libertà, era moderno, e mi lasciò un segno, a me che avevo dieci anni. Arrivò e il Barça vinse 5-0 al Bernabéu, conquistò il campionato, e quando entrava in campo, l’atmosfera era fantastica. Era indomabile e divertente. Anche come allenatore. Prendeva sempre le decisioni più coraggiose. Lodiamo moltissimo Johan come allenatore perché ha rappresentato una rivoluzione, ma Johan come giocatore, per chi come noi lo ha visto, è stato il miglior giocatore della storia. Con tutto il rispetto per figure come Pelé, Maradona, Ronaldinho o Leo Messi , Johan aveva tutto. E aveva anche doti di leadership”.

Foto: Instagram Barcellona