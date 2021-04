Laporta conferma la trattativa per il rinnovo di Messi: “Procede adeguatamente”

Intercettato in un aeroporto spagnolo dai microfoni di Jugones, il presidente del Barcellona Laporta ha risposto alla domanda sul rinnovo di Leo Messi: “Sta procedendo adeguatamente” le sue parole riportate dai media spagnoli. La conferma di Laporta ribadisce la volontà del club di tenere Messi anche per il futuro dopo che l’argentino è stato vicino all’addio la scorsa estate. Il rinnovo di Messi al Barcellona è la priorità di Laporta che al suo insediamento ha promesso di fare il possibile per trattenere l’asse argentino.

Foto: Marca