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Laporta conferma Adeyemi: “Lo seguivamo da tempo. Felici del suo acquisto”

13/07/2026 | 13:30:15

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Il Barcellona e il Borussia Dortmund hanno trovato l’accordo per il passaggio di Adeyemi in blaugrana, affare da poco più di 20 milioni di euro.
In attesa dei comunicati ufficiali, arriva il commento del presidente del Barcellona, Joan Laporta, che ufficializza il tutto: “Siamo molto contenti di Adeyemi. Lo seguiamo da tempo. È un giocatore rapido, pericoloso e Deco ha gestito molto bene l’operazione. La notizia è arrivata nel momento giusto”.
Foto: Instagram Borussia Dortmund