Laporta: “Come primo impegno del nuovo mandato rinnoveremo Flick fino al 2028”

17/03/2026 | 11:10:36

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, vicino al quarto mandato di presidenza, che verrà ufficializzato a breve dopo le elezioni, ha parlato al Mundo Deportivo, spiegando quale sarà la prima mossa per il nuovo mandato.

Le sue parole: “Chi deve negoziare fino a luglio è Rafa Yuste, in qualità di presidente, con Deco e il suo rappresentante. Io darò la mia opinione, ma non posso compiere atti di rappresentanza o di disposizione. La giunta attuale può rinnovare Flick. Con una giunta nel segno della continuità non accadranno cose impreviste. Se la situazione fosse diversa, si potrebbe decidere per un cambio di allenatore o di acquisti”.

Ma l’intenzione è chiara e pubblica: “Vogliamo rinnovarlo fino al 2028, in modo che ogni stagione abbia un anno di margine. Lui è favorevole e a breve annunceremo l’accordo perché si trova molto a suo agio. È una decisione di Hansi, Yuste e Deco”.

Foto: sito Barcellona