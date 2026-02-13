Laporta ci crede: “Rimonta possibile al ritorno. Contro tutto e tutti”

13/02/2026 | 16:21:20

Il Barcellona ha perso nettamente 4-0 la semifinale di andata della Coppa del Re contro l’Atletico Madrid. Un 4-0 pesantissimo.

Ma il presidente Joan Laporta ci crede e su X ha suonato la carica: “Tutto il mio supporto a Hansi Flick, ai giocatori e a Deco. Con la forza di tutti i tifosi, sono convinto che potremo avere una storica opportunità di rimonta al Camp Nou il prossimo 3 marzo. Sfortunatamente ieri siamo andati incontro a una lunga striscia di contrattempi, dalle pessime condizioni del campo all’errore sul gol annullato che ci ha impedito di iniziare il tentativo di rimonta comunque ancora possibile. Sul gol erroneamente annullato a Cubarsi, sta piovendo sul bagnato e ci ha riportato alla mente quello che hanno annullato a Yamal a Anoeta. Nessuno è innocente. Questo è il motivo per cui devo combattere contro tutto e tutti. Ora più che mai serve stare con i calciatori. Ho chiesto a tutti di fargli sentire l’affetto che abbiamo e l’orgoglio che proviamo nel vederli difendere i nostri colori”.

Foto: X Barcellona