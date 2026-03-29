Laporta: “Cessione di Messi? Dolorosa, ma dovevamo risanare le casse del club”

29/03/2026 | 22:00:19

Joan Laporta, rieletto presidente del Barcellona, ha parlato a El Pais, soffermandosi sull’addio di Messi al Barcellona, nel 2021.

Queste le sue parole: “Ho fatto quello che dovevo fare. Leo era vicino alla fine della sua carriera e avevamo bisogno di costruire una nuova squadra. Mi sarebbe piaciuto farlo che finisse la carriera con il Barcellona, ci abbiamo provato, ma non è stato possibile. Purtroppo dovevamo anche risanare le casse del club ed è stata fatta questa scelta. Messi è uno dei grandi della nostra storia, come Kubala e Cruyff. Merita una statua e una partita celebrativa. Il Barcellona è casa sua”.

Un rapporto destinato, secondo Laporta, a ritrovarsi: “Prima o poi gli interessi convergeranno di nuovo”.

Foto: Instagram Barcellona