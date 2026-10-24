Laporta celebra Messi: “Con il tuo talento hai reso più grande il club della tua vita”

24/10/2026 | 10:29:28

Joan Laporta ha dedicato un emozionante messaggio a Lionel Messi dopo il conferimento del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Il presidente del Barcellona ha scelto il proprio profilo ufficiale su X per congratularsi con l’ex numero 10 blaugrana, protagonista di una carriera che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club.”Leo, congratulazioni per il conferimento del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, un meritato riconoscimento alla tua carriera calcistica e umana”, ha scritto Laporta.Il numero uno del Barcellona ha poi sottolineato il contributo dell’argentino alla storia della società: “Con il tuo talento hai contribuito a rendere ancora più grande il FC Barcelona, il club della tua vita, ieri, oggi e sempre».Laporta ha concluso il suo messaggio celebrando il legame tra Messi e il club catalano: «Messi e Barça, Barça e Messi, una storia di successo condivisa, di cui noi tutti barcelonisti siamo profondamente orgogliosi e che desideriamo sia eterna”.

Foto: instagram Messi