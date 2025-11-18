Laporta: “Camp Nou? È un ritorno al futuro. Rivivremo il passato e non vediamo l’ora. Yamal? Quando Lamine torna dalla Nazionale, le critiche dei media sono travolgenti”

18/11/2025 | 11:49:22

Il Presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato in un’intervista a El Món a RAC 1. Queste le sue parole:

“Il ritorno al Camp Nou? È un ritorno al futuro. Rivivremo il passato e non vediamo l’ora. Sarà un momento storico e ritroveremo il vantaggio di giocare in casa che non abbiamo al Montjuïc. Il momento del ritorno sarà meraviglioso. I prezzi dei biglietti? Man mano che aumenteremo la capienza, adegueremo i prezzi. Questo è un momento eccezionale. Gli abbonamenti sono i migliori d’Europa. In base agli studi che abbiamo condotto, questi sono i prezzi che abbiamo ritenuto di dover stabilire. Sono leggermente superiori alla media. I soci possono ottenerli a partire da 159 euro. È un momento storico. E per i 24.000 abbonati, la Tribuna Principale costa 52 euro a partita e un biglietto per la tribuna d’angolo o per la porta costa 20 euro. C’è una percentuale che adatteremo tra biglietti singoli e abbonati per vedere se riusciremo a raggiungere i 62.000 posti prima della fine dell’anno. Siamo molto contenti, ma lo stadio è ancora in costruzione. Giocare la Champions al Camp Nou? Avremo presto la decisione della UEFA. Speriamo che sia favorevole. Stiamo apportando le modifiche necessarie per soddisfare i requisiti. Per la Liga, non siamo stati in grado di isolare i tifosi avversari (Athletic) e non ci saranno biglietti disponibili, ma è obbligatorio per la UEFA. Se non ci saranno abbastanza biglietti per i tifosi avversari, non potremo giocare in casa, ma sono ottimista. Yamal? Quando Lamine torna dalla Nazionale, le critiche dei media sono travolgenti. Quando succede con un’altra squadra, la cosa viene minimizzata e a malapena menzionata”.

Foto: Instagram Barcellona

