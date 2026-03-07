Laporta, bordata al Real Madrid: “Hanno sempre aiuti arbitrali o fortuna sfacciata”

07/03/2026 | 22:27:56

Stoccata del presidente del Barcellona, Joan Laporta, al Real Madrid, vittorioso a Vigo con un gol contestato.

A margine della campagna elettorale, Laporta ha così tuonato: “Quel gol a noi sarebbe stato annullato. Hanno avuto la loro storica fortuna, ma quel gol doveva essere annullato per un fallo precedente. Contro di noi avrebbero fischiato fallo; ci è già successo all’Anoeta. Al Real Madrid succede sempre. Aiuti arbitrali o fortuna sfacciata” Proseguendo nella sua analisi, il presidente ha suggerito l’esistenza di vantaggi sistemici a favore dei rivali di sempre, rincarando la dose con parole destinate a far discutere: “Al Real Madrid succede sempre la stessa cosa. Quando sono in difficoltà, o ricevono un aiuto dagli arbitri o succede qualcosa… Viene data loro sempre una spintina dalla sorte”.

Foto: sito Barcellona