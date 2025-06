Laporta: “Abbiamo restituito gioia ai tifosi, è stato un grande anno”

14/06/2025 | 14:30:13

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato a margine di un evento per festeggiare i 125 anni del club blaugrana.

Queste le sue parole: “Abbiamo restituito la gioia ai barcellonisti, è stata una grande stagione e siamo qui anche per offrirla. Giornate come questa dimostrano che il Barça è più di un club. Siamo due entità che promuovono la catalanità, la cultura, la lingua, la difesa dei diritti e della libertà della Catalogna e, allo stesso tempo, con una vocazione aperta e inclusiva. L’affetto è la chiave per comprendere il sentimento barcellonista. In molti momenti della storia, entrambe le istituzioni sono state rifugio e orgoglio per i catalani”.

Foto: Instagram Barcellona