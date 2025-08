Laporta: “Barcellona e PSG hanno giocato il miglior calcio. Ci sfideremo il prossimo anno”

06/08/2025 | 18:25:30

Il presidente del Barcellona Jon Laporta ha parlato delle ambizioni dei catalani, in una intervista concessa a CNN: “A tutti coloro che amano il calcio dicono che l’anno scorso PSG e Barça hanno giocato il miglior calcio del mondo. Non abbiamo potuto giocare il Mondiale per Club o la finale di Champions League contro di loro, ma forse con il nuovo formato della Champions League succederà. Sono sicuro che anche Ceferin vorrebbe vedere questo scontro e che avremo l’opportunità di vederlo questa stagione”.

Foto: Instagram Barcellona