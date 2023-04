Laporta attacca: “Il Real Madrid è la squadra del regime, a differenza loro non ci piace vincere con i favori arbitrali”

Nella conferenza stampa indotta da Joan Laporta, il presidente del Barcellona attacca i rivali del Real Madrid accusandoli di presunti favori arbitrali: “Non ci piace vincere per motivi di favoritismo arbitrale. Ci sono altri club, nello specifico uno che si è presentato in questo processo, che è storicamente stato favorito dagli arbitri. È stato considerato come squadra del regime. Per la loro vicinanza al potere politico ed economico, credo che valga la pena ricordare che per 7 decenni la maggior parte dei presidenti della Commissione Arbitrale sono stati ex membri, ex giocatori o ex allenatori del Real Madrid. In alcuni casi tutti assieme. Che questo club si faccia avanti e dica di sentirsi offeso nel miglior periodo sportivo della storia del Barcellona. Questa causa servirà a smascherarli. È un esercizio di cinismo senza precedenti”.

Foto: laporta foto twitter barcellona