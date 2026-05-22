Laporta attacca Florentino: “Ha cercato di usare il Barça per nascondere i loro problemi dicendo cose non vere”

22/05/2026 | 11:36:16

Il presidente eletto del Barcellona, Joan Laporta, ha commentato alla Koeman Cup le parole dette in conferenza stampa da Florentino Perez. Queste le sue parole:

“Credo sia stata una farsa, ma anche una mossa strategica. Quella di cui vi ho parlato… serviva a distogliere l’attenzione da due anni senza vittorie, e questo li preoccupa molto. In qualche modo devono giustificare l’ingiustificabile, e il modo migliore è quello di creare scompiglio e scaricare tutto sul Barcellona. Non lo permetteremo. Sono sicuro che noi del club reagiremo. Finché non usano il Barça per nascondere i loro problemi, lo rispetto. Quando usano il Barça, noi reagiamo. In quella conferenza stampa hanno cercato di usare il Barça in modo grottesco, diffondendo falsità su una certa questione, affermando cose non vere. Non commenterò l’altra questione, perché non mi interessa quello che dicono a Madrid o sul Real Madrid . Quando parlano del Barça, noi reagiamo con forza. Yuste è uscito allo scoperto e ha descritto quella conferenza stampa, e sono d’accordo”.

Foto: Instagram Barcellona