Laporta su Ansu Fati: “Zero pressioni per il rinnovo. Clàsico? Ho buone sensazioni”

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della conferenza stampa per il rinnovo di Ansu Fati. Di seguito le sue parole.

Su Ansu Fati

“Lo ha detto lui stesso, deve migliorare. È chiamato ad essere una grande star ma dobbiamo aiutarlo. Deve farsi strada, è molto intelligente e ha una famiglia intorno che gli fa mantenere i piedi per terra. Bisogna essere prudenti. Per il rinnovo non c’era fretta, ma avevamo già l’accordo e non volevamo prolungare la questione. E non abbiamo fatto pressioni su di lui. Il 10? Gli sta molto bene per come gioca. Il pubblico lo adora, è con lui. Ansu è molto motivato”.

Sul Clàsico

“Ho buone sensazioni, abbiamo vinto due partite, stiamo recuperando giocatori, Ansu e Kun sono già lì e giochiamo con il sostegno dei nostri tifosi. Colgo l’occasione per invitare i tifosi perché ci sarà un grande spettacolo. Se vincessimo contro il Real grazie a un gol dell’Ansu sarebbe una gran festa”.

Foto: Twitter Barcellona