Laporta annuncia: “Stiamo lavorando ai rinnovi di Raphinha e De Jong”

18/05/2025 | 15:05:52

Il presidente del Barcellona Laporta ha parlato delle situazioni relative ad alcuni calciatori blaugrana, come Raphinha e De Jong: “Di Rapinha sapevamo che era un talento, ma ogni giocatore ha bisogno di un periodo di adattamento, e alcuni necessitano di più tempo. Il lavoro che Flick ha fatto con Raphinha è stato eccezionale e lui è diventato un leader per questa squadra, si sente molto a suo agio in città. Rinnovare il suo contratto è una delle questioni pendenti che speriamo di risolvere nei prossimi giorni o settimane”. Su De Jong: “Stiamo lavorando per rinnovare il suo contratto ed è molto entusiasta di rimanere, e noi siamo assolutamente determinati a fare tutto il necessario per assicurarci che resti”.

Foto: Instagram Barcellona