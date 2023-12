Laporta alla cena di Natale: “Vi chiedo di sostenere i giocatori e l’allenatore”

Intervenuto alla cena di Natale organizzata dal club, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha preso la parola, lanciando un messaggio chiaro e preciso a tutto l’ambiente blaugrana: “Andremo a competere in tutte e quattro le competizioni: Supercoppa, Coppa, Campionato e Champions League. Vi chiedo di sostenere, oggi più che mai, e più che mai in questi giorni, i nostri giocatori e il nostro allenatore per accompagnarli sulla strada della vittoria. Insieme possiamo farcela”.

Foto: laporta instagram personale