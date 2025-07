Laporta: “Al momento mercato chiuso. Non sono previsti ulteriori innesti”

26/07/2025 | 09:42:20

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato al Mundo Deportivo sul mercato dei blaugrana, che in settimana hanno annunciato Rashford.

Queste le sue parole: “Il nostro interesse principale e la nostra ossessione era mantenere la squadra della scorsa stagione, perché è stata storica. Volevamo mantenere quello spirito di squadra con i giocatori che avevamo ed è per questo che non abbiamo nemmeno preso in considerazione molte delle offerte che abbiamo ricevuto. L’allenatore ci ha chiesto più polvere da sparo in attacco. Con Marcus Rashford ce l’abbiamo. E la visione di Deco su cosa potrebbe accadere con Marc-André Ter Stegen è stata fondamentale per rafforzare la posizione del portiere. Joan Garcia sta svolgendo un allenamento spettacolare e farà la gioia dei tifosi del Barcellona. C’è molta speranza anche per Roony Bardghji perché è un giocatore esplosivo, il tipo di giocatore che vorresti vedere giocare. E questa stagione abbiamo già raggiunto i nostri obiettivi”.

Quindi non ci sarà altro in termini di rinforzi? “In linea di principio no. Abbiamo una squadra e l’allenatore vuole aggiungere giocatori alla prima squadra, in modo da renderla più dinamica, con il Barcellona Atlètic, ma al momento non sono previsti innesti”.

