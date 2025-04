Laporta: “Al Barcellona dobbiamo lottare contro tutto e tutti”

In occasione della mostra fotografica della Fondazione Barcellona, il presidente blaugrana, Joan Laporta, ha così parlato: “Al Barcellona dobbiamo lottare contro tutto e tutti. Il nostro allenatore sta già soffrendo. Quando escono notizie come queste, mi chiede: succederà di nuovo? E io gli dico che non lo so, ma che continueremo a lottare. Iniziative come la Fondazione ci purificano l’anima, ci rinnovano e ci danno la forza di continuare a lottare e di continuare a essere chi siamo: testardi e orgogliosi, culés e catalani”.

Foto: Instagram Barcellona