Laporta ai tifosi del Barcellona: “Sono ferito e arrabbiato, vi chiedo pazienza. Continuate a sostenere la squadra”

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha inviato un messaggio a tutti i tifosi blaugrana per rassicurarli dopo la pesante sconfitta subita ieri in Champions League contro il Bayern Monaco. Il numero uno del club, tramite il suo account Twitter, ha dichiarato: “Sono ferito e arrabbiato come tutti voi. Devo dirvi che quello che sta accadendo è uno degli scenari che abbiamo immaginato. Chiedo la vostra pazienza e soprattutto continuate a sostenere la squadra. Abbiate fiducia in coloro che gestiscono il club. Abbiamo bisogno di ciò, sono sicuro che sistemeremo tutte le cose”.

Un missatge a tot el barcelonisme: confiança i suport a l’equip. No en tingueu cap dubte, ho solucionarem. Visca el Barça! pic.twitter.com/xwFur9ls7b — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) September 15, 2021

Foto: Twitter Barcellona