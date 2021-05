Lapo Elkann duro sui social: “La storia e la maglia meritano più amore e rispetto. Svegliatevi tutti”

La sconfitta di ieri sera della Juventus ha scatenato la reazione di Lapo Elkann, fratello del presidente di Exor, John Elkann e nipote di Gianni Agnelli. Sul suo profilo Twitter l’imprenditore ha scelto parole dure per descrivere l’amarezza dopo lo 0-3 contro il Milan. “Vedere la Juventus così fa male al cuore. La storia e la maglia meritano più amore, rispetto, passione e professionalità. Svegliatevi tutti!”, queste le parole di Lapo Elkann con la Juve che adesso rischia seriamente di non andare in Champions League il prossimo anno.

Vedere la Juventus così fa MALE al ❤️. La Storia e la Maglia MERITANO ➕AMORE, RISPETTO, PASSIONE e PROFESSIONALITÀ🤍🖤. SVEGLIATEVIII TUTTI ⏰ pic.twitter.com/hJ3j3SZ4Zu — Lapo Elkann (@lapoelkann_) May 10, 2021

Foto: Zimbio