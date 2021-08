Lapo Elkann: “Mi dispiace vedere l’Inter in difficoltà, chi festeggia è un mediocre”

Lapo Elkann, tramite il proprio account Twitter, ha lanciato un messaggio di solidarietà nei confronti dell’Inter, club che è impegnato a fronteggiare una forti difficoltà economico-finanziarie. Ecco le sue parole:

“A me dispiace vedere una grande squadra come l’Inter in difficoltà. E credo sia da mediocri festeggiare un momento difficile di un avversario. That’s all folks”.

A me dispiace vedere una grande squadra come l’Inter in difficoltà 🔵⚫️. E credo sia da mediocri festeggiare un momento difficile di un avversario. That’s all folks — Lapo Elkann (@lapoelkann_) August 10, 2021

Foto: Twitter Lapo Elkann