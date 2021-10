Lapo Elkann: “Creare il nuovo logo della FIGC è stato un sogno”

Lapo Elkann, presidente di Independent Ideas, società che ha creato il nuovo logo istituzionale della FIGC, parla così alla presentazione del simbolo che accompagnerà la federazione sin da oggi: “Sono colpito dall’umanità del Presidente Gravina, a Coverciano si è congratulato anche con i cuochi rendendoli protagonisti della vittoria della Nazionale a Euro 2020. Un onore e un orgoglio aver lavorato al nuovo logo, a una nuova storia per la Federazione. Per l’Italia questo ed altro, da italiano non potevo sognare di fare qualcosa di meglio per il mio Paese. È anche meglio di un matrimonio. È stato fatto un lavoro meraviglioso tra FIGC e Independent Ideas, guardando a tradizione e innovazione. Questo simbolo aggrega, porta creatività e costruttività, abbiamo ancora un futuro meraviglioso da raccontare. Abbiamo vinto un Europeo, ora andiamo a vincere anche nello spazio”, ha detto in riferimento alla possibile quinta stella.