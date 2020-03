Lapo Elkann attacca Lotito: “Ci illumini, ha una laurea in virologia o in statistica?”

Lapo Elkann punzecchia Claudio Lotito. Il cugino di Andrea Agnelli ha postato un tweet con un messaggio che non lascia troppo spazio all’immaginazione: “Lotito… ha una laurea in virologia o in statistica? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato”, le parole di Lapo Elkann.

Lotito….ha una laurea in virologia o in statistica??? Ci illumini. Nel mentre le ricordo che l’ottimista spesso non è altro che un pessimista male informato @juventusfc 🤍🖤🇮🇹 https://t.co/qIRPF0B7ZS — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 25, 2020

Foto: Twitter ufficiale Lazio