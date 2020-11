L’aperura della Bild: “Disfatta storica. Flick il dopo Löw?”

La tremenda batosta subita dalla Germania con la Spagna è stata accolta male dai giornali tedeschi che stamattina già parlano di fine di un ciclo, per quanto concerne il tecnico Low. In effetti, il tremendo ko patito a Siviglia, fa tremare come non mai la panchina di Joachim Löw. Il suo ciclo sembra ormai terminato e i quotidiani tedeschi si interrogano sul CT campione del Mondo 2014. Il favorito alla successione, manco a dirlo, sembra essere Hansi Flick, come sottolinea la Bild: dietro le quinte della Federcalcio se ne starebbe già discutendo. Intanto Neuer lancia l’appello: “Muller, Hummels e Boateng potrebbero aiutarci”, ma c’è da convincere proprio Löw, che ha chiuso le porte agli over-30 (eccetto proprio il numero uno del Bayern).