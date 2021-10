L’apertura di Sport: “Remontada Barça”

Il quotidiano sportivo spagnolo, Sport, apre stamane, 18 ottobre, in merito alla vittoria del Barcellona, per 3-1 sul Valencia. Una vittoria in rimonta per i catalani, con il quotidiano che titola “Remontada Barça”.

I blaugrana hanno ottenuto un successo che permette loro di respirare dopo aver rimontato per la prima volta in stagione. Ansu Fati è stato la stella che ha deciso il match: ha segnato il primo gol ed ha conquistato il calcio di rigore, che ha poi trasformato Depay.

Foto: apertura Sport