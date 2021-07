L’apertura di Sport: “Messi arriva per firmare”

Nella prima pagina odierna del quotidiano catalano Sport, viene dato grande spazio a Lionel Messi che ieri è arrivato a Barcellona. “Messi arriva per firmare”, è questa l’apertura del giornale che nel dettaglio spiega i prossimi passi che porteranno l’argentino a siglare il nuovo contratto con il Barça visto che il vecchio era scaduto lo scorso 30 giugno: “Messi è arrivato a Barcellona, continuerà le sue vacanze a Ibiza e la prossima settimana rinnoverà. Laporta non andrà in tourneè in Germania per definire i dettagli di dell’operazione”.

FOTO: Prima pagina Sport