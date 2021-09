L’apertura di Sport: Laporta: “Koeman ha tutta la mia fiducia”

Il quotidiano spagnolo Sport, apre con una intervista del presidente del Barcellona, Juan Laporta, su Ronald Koeman. Il tecnico olandese ha la fiducia della società blaugrana.

Sport cita le parole di Laporta: “Koeman ha tutta la mia fiducia. E’ un allenatore che mi piace e avrà il mio sostegno”.

Anche il Mundo Deportivo apre con le parole del presidente Laporta, citando in maniera simile il concetto su Koeman.

AS e Marca invece non aprono con il calcio ma con il tennis e il fenomeno Alcaraz che sta incantando agli US Open.

Foto: Apertura Sport