L’apertura di Sport: “Ingiustizia”. El Mundo Deportivo apre: “VARaPALO”

In Spagna la polemica dopo la finale della Nations League è pesante anche negli altri quotidiani sportivi.

Sport titola: “Ingiustizia”.

Nel sottotitolo si legge: “Una grande nazionale spagnola cade in modo scandaloso contro la Francia con un gol in fuorigioco di Mbappé non segnalato”.

Anche El Mundo Deportivo gioca su questa vicenda titolando: “VARaPalo”, ovvero tradotto in italiano il VAR al palo. Un gol controverso di Mbappé culmina con la rimonta della Francia contro la Roja, che non ha meritato di perdere.

Foto: Apertura Sport