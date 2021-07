L’apertura di Sport: “Griezmann si allena aspettando novità sul suo futuro”

Prima pagina del quotidiano spagnolo Sport che apre dedicando ampio spazio al nuovo arrivato in casa Barcellona, ovvero Memphis Depay. Nella giornata di ieri l’olandese ha svolto il suo primo allenamento con la squadra blaugrana sotto l’occhio vigile di Koeman. Se da una parte c’è la gioia per l’arrivo del classe ’94 dal Lione, dall’altra c’è il limbo per l’altro centravanti: per Griezmann non è ancora chiaro cosa ne sarà di lui. Nel frattempo però, il francese si allena. nell’attesa di scoprire cosa gli riserverà il futuro.

“Depay realizza il suo primo allenamento insieme a Koeman che ha ottenuto l’attaccante che voleva”

“Griezmann si allena, in attesa del suo futuro”

Foto: Twitter Sport