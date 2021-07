L’apertura di Marca sul Real Madrid: “Conto alla rovescia per Mbappé”

La prima pagina del quotidiano spagnolo Marca, in edicola questa mattina, dedica ampio spazio al dossier relativo a Mbappé che non ha ancora rinnovato con il Psg e che interessa fortemente al Real Madrid. Questa l’apertura del giornale: “Conto alla rovescia per Mbappé”. Poi ancora: “Il giocatore ha già detto al PSG che non rinnoverà. Il tempo gioca a favore del Real Madrid, manca poco per farlo firmare gratuitamente come Alaba. I Blancos hanno più di 200 milioni pronti”.

FOTO: Prima pagina Marca 30/07