L’apertura di Marca: Le invenzioni di Don Carlo

Il quotidiano spagnolo Marca titola in prima pagina stamane, 22 agosto, su Carlo Ancelotti e i suoi dubbi di formazione con il suo Real Madrid. Marca apre con “Le invenzioni di Don Carlo”, spiegando come il tecnico italiano proverà esperimenti nella gara di questa sera n Liga, in casa del Levante.

Anche AS gioca sui dubbi di Ancelotti, titolando sulla BBH, Bale, Benzema e Hazard che guiderà i Blancos all’assalto.

Foto: Apertura Marca