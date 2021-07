L’apertura di As: “Un’altra estate low cost”

Nella prima pagina di AS, di oggi, viene dato risalto al mercato delle squadre della Liga. In particolare viene specificato che, anche in questa sessione di mercato, i club non sono particolarmente attivi e cercano colpi a parametro zero. Questo il titolo scelto: “Un’altra estate ‘low cost'”. Poi ancora: “I club spagnoli hanno pagato solo 21 dei 60 acquisti effettuati finora. Si moltiplicano le stelle che arrivano da svincolati: Alaba, Memphis, Aguero, Eric Garcia, Marcos Paulo, Dmitrovic, Mandi, Bacca…”.

FOTO: Prima pagina AS