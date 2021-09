L’apertura di AS: “Real-PSG, conflitto in vista”

Il quotidiano sportivo AS apre quest’oggi in prima pagina con la foto di Erling Haaland e il titolo “Conflitto in vista”. Al fianco i loghi del Real Madrid e del PSG.

Evidente come i due club, dopo la vicenda Mbappé, che terrà banco fino alla prossima estate, salvo un rinnovo del francese con i parigini, saranno in conflitto anche per la stella norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland.

Foto: Apertura AS