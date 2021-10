L’apertura di AS: “Benzema nella corsa al Pallone d’Oro”

Il quotidiano sportivo spagnolo AS, titola stamane 12 ottobre su Karim Benzema, scrivendo: “Benzema nella corsa al Pallone d’Oro“.

Il centravanti del Real Madrid è entrato nel gruppo dei favoriti per ricevere il premio dopo la sua strepitosa prestazione in Nations League con la Francia, con il super gol, in finale. Finora nel 2021 ha segnato 34 gol e fornito 15 assist.

La lotta però non sarà semplice, con Messi, Jorginho e Lewandowski avanti al francese.

Foto: Apertura AS