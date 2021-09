L’apertura dell’Equipe su Messi: “110 milioni in tre anni”

L’Equipe, nella prima pagina odierna, ha dedicato la prima pagina a Lionel Messi. Il quotidiano francese ha svelato le cifre del contratto firmato dal campione argentino con il PSG: “110 milioni in tre anni”, questo il titolo scelto. A lui toccheranno 30 in questa stagione e 40 per i prossimi due anni.

Foto: Prima pagina Equipe